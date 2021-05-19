"Велике будівництво" допоможе розвантажити Київ від заторів, – Тимошенко

Цього року навколо Києва почнуть будівництво обхідної дороги, яка допоможе вирішити проблему перевантажених доріг столиці. Про це та інші плани «Великого будівництва» в інтерв'ю журналу MINTRANS розповів координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Хаотична забудова столиці, відсутність реального генплану, занадто повільні темпи ремонту доріг із боку київської влади призводять до того, що Київ простоює в заторах, на дорогах панує хаос. Програма Володимира Зеленського «Велике будівництво» націлена на те, щоб допомогти розвантажити столицю», - каже Тимошенко.

Робота з будівництва Київської обхідної дороги вже стартувала. Влітку будуть готові проєкти перших ділянок, тоді ж почнеться будівництво першої черги КОД. Її загальна протяжність становитиме 150 км.

Серед інших важливих проєктів президентської програми на цей рік Тимошенко назвав ремонт найдовшої дороги України - траси М-30 Стрий-Ізварине. Протяжність дороги, яку називають Дорогою єдності, становить майже 1400 км.

Інший мегапроєкт «Великого будівництва» - зведення мостів у Запоріжжі, які довгі десятиліття були головною українською недобудовою. Роботи на об'єкті йдуть цілодобово і без вихідних.

«Місяць тому я особисто дивився, як ведеться будівництво мостів у Запоріжжі. Люди в Запоріжжі запитували: «А що, невже мости нарешті добудують?» Звісно, вони очам своїм не вірять. Уже покоління містян звикли до постапокаліптичного вигляду недобудованих монстрів, кинутих обростати мохом», - розповів Тимошенко.

Також до Дня незалежності завершать ще один довгобуд - Південний обхід міста Дніпро. Масштабний ремонт ведеться на Харківській об'їзній.