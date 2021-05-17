"Я вам не Черновецький, а от ви – наступники Януковича", - Кличко щодо тиску на столичну владу

Мер Києва запевнив, що більшість обшуків відбулися у справах, матеріали за якими столична влада сама передала правоохоронним органам.

Атака на столичну владу відбувається за схемою, яку Віктор Янукович колись використовував з Леонідом Черновецьким. На цьому лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко наголосив у своєму зверненні щодо масових обшуків у столиці.

"Це все виглядає заангажовано. Як акція, підготовлена похапцем. Аби підняти галас і облити брудом столичну владу та мене особисто. Скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо креативні «юристи» цієї спецоперації ті ж самі. Але врахуйте, будь ласка, я вам не Черновецький. А от ви – таки наступники Януковича. Пам’ятаєте, де він зараз?" - заявив політик.

Він наголосив на тому, що правоохоронці здійснюють "гучні" обшуки в рамках кримінальних проваджень, матеріали яких КМДА передала раніше.

"Сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі. Про ті порушення, що виявили ми самі. Так чим займалися правоохоронні органи? По деяких справах місто передало матеріали ще два роки тому", - уточнив Кличко.

Він звернувся до правоохоронців із закликом прозвітувати про статус справ, щодо яких КМДА передала документи за результатами аудитів.

"Із 2015-ого року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316 об’єктами аудиту. На сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. Але питання: яка ситуація з іншими справами?" - сказав Кличко.

Раніше Віталій Кличко закликав владу припинити тиск на столичну владу, адже незаконні дії шкодять міжнародному іміджу України.