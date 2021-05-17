Тимошенко заявила про спроби заблокувати проведення референдуму з питань землі

Офіс президента через ЦВК реєструє фейкові ініціативні групи для проведення референдумів з питань, які команда «Батьківщини» планувала разом з людьми винести на всеукраїнське обговорення. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання Погоджувальної ради.

«Вони це роблять для того, щоб зупинити справжні референдуми. От вам і фейкове народовладдя. Я хочу, щоб президент знав, що це йому з рук не зійде! Підписуючи антиконституційні закони про розпродаж сільськогосподарської землі, він порушив 11 статей Конституції України, це кримінальна справа. І він попереджений про це моїми листами. Наша команда разом з людьми буде добиватися проведення референдуму. 22 травня ми організуємо збори ініціативної групи з проведення референдуму, яка вже налічує десятки тисяч людей. Ми будемо боротися за землю!» – запевнила Юлія Тимошенко.

За її словами, останнє соціологічне опитування групи «Рейтинг» вкотре підтвердило – абсолютна більшість українців хочуть самі вирішити долю землі на референдумі й голосуватимуть проти розпродажу.

«За те, щоб провести референдум виступають 77% людей в Україні. На нього хочуть прийти 75%, і 64% хочуть проголосувати проти продажу землі. Лише близько 30% думають, продавати землю чи ні. Президент Зеленський прекрасно знає результати соціологічних опитувань і волю народу не продавати землю, але він діє всупереч цьому», – обурилася Юлія Тимошенко.