Разумков підтвердив позачергове засідання Ради для звільнення міністрів

Верховна Рада цього тижня матиме щонайменше одне позачергове засідання. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Одне засідання ініціювала фракція "Слуга народу", воно стосуватиметься трьох питань.

"Це питання кадрові – два міністри написали заяву за власним бажанням – пан Криклій і пан Петаршко, і є подання прем'єр-міністра України щодо пана Степанова. Я думаю, що або сьогодні ввечері, або завтра зранку, якщо буде зібрано 150 підписів, буде позачергове засідання завтра о 16:00", – заявив спікер.

Він зазначив, що Раді треба заслухати звіт усіх цих міністрів щодо помилок, зробленого і незробленого та здобутків.

Підписи за розгляд відставки Степанова на позачерговому засіданні були зібрані ще кілька тижнів тому фракцією "Голос".

Нагадаємо, що 14 травня джерела LB.ua в Офісі президента та "Слузі народу" повідомили, що парламент розгляне питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші два самі написали заяви.

Сам Степанов заперечив інформацію про те, що він написав заяву про відставку та нагадав, що для його звільнення має набратися необхідна кількість голосіву Верховній Раді. Новим очільником МОЗ може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.