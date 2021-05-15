Він заявив, що ніколи не користувався ні пільгами, ні безоплатним службовим житлом.

Колишній віце-прем'єр України- міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ у 2014-2019 рр. Геннадій Зубко прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про перебування у Конча-Заспі та Пущі-Водиці “низки незрозумілих осіб за дуже символічну плату”.

Зубко у дописі на своїй сторінці у соцмережі Facebook зазначив, що “точно не чекав почути своє прізвище після засідання РНБОУ”.

“Але бути публічною людиною – не лише здорово, це ще й відповідальність. І тому кожен з нас, державних діячів, хто агітує за рух до Європи і впровадження європейських стандартів публічності, повинен відповідати на публічні питання, в тому числі - де живеш, і скільки це тобі коштує.

Я готовий. Під час своєї роботи і народним депутатом України, і першим заступником Адміністрації Президента, і в двох Урядах України ніколи не користувався ні пільгами, ні безоплатним службовим житлом. До речі, пільги для урядовців, дійсно ми скасували у 2014 році”, – написав він.

Фото: Facebook-сторінка Зубка

За словами Зубка, він житло завжди орендував, а “з 2016 року офіційно орендую, проживаю, декларую і оплачую будинок в 265 кв метрів (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) в базі (або зоні) відпочинку Конча-Заспа”.

Колишній віце-прем'єр опублікував фото будинку і фото платіжних доручень за своє житло – і під час роботи в Уряді, і під час президенства Зеленського.

“Це не є державною таємницею. Може для когось це “символічні суми” за оплату житла, для мене - ні. Ні 58 тис грн в 2017 році , ні 69 тис грн в 2020 році, ні 104 тис грн в 2021 році за місяць. Дуже добре пам’ятаю, що “безкоштовний сир може бути тільки в мишоловці”. Честь маю”, – підсумував він.

Фото: Facebook-сторінка Зубка

Фото: Facebook-сторінка Зубка

Фото: Facebook-сторінка Зубка

Нагадаємо, на засіданні РНБО 14 травня Зеленський доручив провести повний аудит земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

На засіданні також мова йшла про осіб, у користуванні яких вони знаходяться. Зеленський згадав про ексміністра Дмитра Табачника, Раїсу Богатирьову, ексгенпрокурора Святослава Піскуна, колишнього віце-прем'єра Геннадія Зубка і директора департаменту корпорації "Богдан" Олександра Ільїна.