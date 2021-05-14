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Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку

Відповідну заяву вона підписала 29 квітня.

Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку
Світлана Панаіотіді

Заступник голови Міністерства економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку два тижні тому.

Про це вона написала в Facebook.

"Офіційно щодо мене: написала заяву 29 квітня. Завершую відпустку ..." - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, наступного тижня депутати Верховної Ради розглянуть питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова

За інформацією співрозмовників, Петрашка на посаді змінить голова Державної податкової служби Олексій Любченко. Як повідомлялося, у квітні цього року він виграв конкурс на посаду голови ДПС і отримав 5-річний контракт. За словами співрозмовників, його буде призначено на посаду віце-прем'єра - міністра економіки торгівлі та сільського господарства.

Міністром інфраструктури пропонують призначити голову "Укравтодору" Олександра Кубракова. А головою МОЗ може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.

Джерела в ОП уточнили, що питання відставки розглядатимуть депутати у вівторок, а призначення - у четвер.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що міністри Петрашко та Криклій написали заяви на звільнення.

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