Київський Безпековий Форум проводить онлайн дискусію, присвячену Дню Європи в Україні. Війна Росії проти нашої незалежності надає цьому дню особливого значення.
·Що означає для нас ідея Європи?
·Який прогрес досягнуто на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО?
·Що слід очікувати від Саміту НАТО в червні 2021 року?
·Як переконати Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО?
·Як посилити співпрацю ЄС і Сполучених Штатів для протидії російській агресії?
Ці та інші запитання обговорять учасники дискусії:
Ольга Стефанішина - Віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції;
Яцек Чапутович - Міністр закордонних справ Польщі у 2018-20 роках;
Александр Вершбоу - почесний член Атлантичної Ради, Заступник Генерального секретаря НАТО в 2012-16 роках;
Арсеній Яценюк - Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
Данило Лубківський - Директор Київського Безпекового Форуму (модератор дискусії).