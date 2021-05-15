Зеленський оприлюднить указ про створення в Україні кібервійська, – Данілов

Найближчим часом Президент Володимир Зеленський оприлюднить указ, що передбачить створення в Україні кібервійська.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”, пише Укрінформ.

“Сьогодні ми розглядали питання, які стосуються кібербезпеки, ми затвердили Стратегію кібербезпеки нашої країни. Ми сьогодні дійсно в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ у нашій державі. І це рішення підтримано одноголосно 21 членом Ради нацбезпеки, які були присутні. Я думаю, що найближчим часом буде указ Президента, і про це ви дізнаєтесь від Президента”, – розповів Данілов.

Нагадаємо, Служба безпеки України фіксує збільшення кібератак на Україну з боку Російської Федерації. Це відбувається на фоні накопичення країною-агресором своїх військових формувань вздовж українсько-російського кордону.

Раніше СБУ нейтралізувала близько 350 загроз інформаційній безпеці країни з початку року.

У березні кіберфахівці СБУ також заблокували масштабну кібератаку хакерського угруповання "Armageddon", підконтрольного ФСБ Росії.