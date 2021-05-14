Міжнародний день сім'ї: майже 10 тисяч дітей знайшли батьків завдяки Фонду Ріната Ахметова

15 травня присвячене Міжнародному дню сім'ї. Для Фонду Ріната Ахметова це особлива дата. Ось уже протягом багатьох років один із пріоритетів його діяльності – допомога дітям та батькам у здобутті сімейного щастя.
"З червня 2008 року діє програма, а пізніше й однойменний портал національного усиновлення «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!». Завдяки їм Фонд сприяє національному усиновленню, надає підтримку сім'ям опікунів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Щоб допомогти батькам прийняти дитину в сім'ю проводяться вебінари, тренінги,
онлайн-консультації, про маленьких вихованців інтернатних установ створюються фото- і відеоісторії. Суть програми залишається незмінною – допомогти дітям знайти щастя в родині. А також показати, що прийомне батьківство – це відповідальний, але посильний крок. Програма та портал сьогодні є лідером національного усиновлення, однак попереду ще багато роботи, заради щасливого майбутнього дітей, які мріють потрапити в сім'ю", – розповіла Юлія Єршова, директорка Департаменту комунікацій Фонду.
На сьогоднішній день завдяки цій роботі Фонду Ріната Ахметова майже 10 000 дітей знайшли люблячих батьків, створений 41 дитячий будинок сімейного типу. А програма і портал стали справжнім містком між хлопчиками, дівчатками та їхніми майбутніми мамами і татами. Але це ще не все, адже кожен день майбутні батьки звертаються з різними запитаннями до фахівців і експертів порталу. Сформувалося справжнє батьківське ком'юніті, завдяки чому сотні прийомних батьків та усиновителів можуть спілкуватися, підтримувати один одного, відвідувати тренінги, семінари та свята програми «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!».
Серед щасливих усиновителів, із якими Фонд Ріната Ахметова пов'язує довга дружба, – сім'я Анастасії та Сергія Стрельбицьких, які усиновили трирічного Ваню і п'ятирічну Оленку в січні 2020 року. Вперше вони побачили дітей восени в соціальних роликах Фонду Ріната Ахметова, які транслювалися на телеканалі «Україна».
"Я дуже вдячна Фонду Ріната Ахметова, телеканалу «Україна», порталу sirotstvy.net, що ми побачили цих діток і відразу ж закохалися, – каже мама- усиновителька. – Ми помітили ще одного хлопчика з Одеської області, але коли подзвонили, виявилося, що його вже всиновили. Чоловік сказав: «Не хочу інших, тільки Ваню і Олену».
Дітки, яких захотіла всиновити сім'я Стрельбицьких, перебували в Добропіллі Донецької області.
"Цікаво, що наш контакт із дітьми був встановлений протягом 10 хвилин, хоча в службі попередили, що до нас кілька пар не змогли знайти контакт, діти до них не пішли, – продовжує мама-усиновителька. – Словом, приготувалися до будь-яких варіантів. І вже в перші 10 хвилин, ми ще не встигли й іграшки дістати, як Ваня поліз до чоловіка на коліна. Я побачила в очах Сергія абсолютне щастя. Звичайно, ми навіть не думали просити дітей називати нас «мамою і татом", – розповідає Анастасія. – Але невдовзі ми повели дітей у піцерію в Добропіллі і там сталося найбільш для нас дивовижне. У піцерії були розвішені кольорові кульки. Ваня взяв дві і покликав чоловіка: «Тату! Тату!». А той спочатку навіть не відразу зрозумів, що це до нього малюк звертається. А коли зрозумів – отетерів. Слідом за Іваном Оленка відразу ж відгукнулася в мою сторону: «Мама!» Виявилося, все так просто і без зайвих слів".
Тренер і психолог Любов Лоріашвілі працює з Фондом Ріната Ахметова понад 10 років. Сьогодні вона згадує, як уперше дізналася про нього.
"Тоді в суспільстві ще не було думки про те, що усиновити дитину – це нормально. Навпаки, це було табу. Сайт, на якому є фото в хорошій якості, регіон, щось написано про дитину, а згодом ще й відео... Це була революція! Перший час навіть я, фахівець, «сиділа» на сайті програми, розглядала його і захоплювалася. Це була величезна різниця між тим, що я бачила в особистих справах дітей. Фонд Ріната Ахметова зняв табу і став показувати цих діток, причому показувати дуже тактовно і обережно, щоб не нашкодити. Це прозвучало дуже потужно", - розповіла Лоріашвілі.