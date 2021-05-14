Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
ГоловнаСуспільствоЖиття

Комісія ТЕБ та НС затвердила заходи щодо запобігання лісовим пожежам у Луганській та Донецькій областях

Також обговорювалось питання створення безпечних умов для проведення ЗНО в умовах епідемії.

Комісія ТЕБ та НС затвердила заходи щодо запобігання лісовим пожежам у Луганській та Донецькій областях
Фото: facebook/Олексій Чернишов

Сьогодні під головуванням міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова було проведено позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

За підсумками було ухвалено низку рішень. зокрема, щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у Луганській та Донецькій областях у літній період 2021 року.

"Пожежонебезпечний період вже розпочався. Державна комісія ТЕБ та НС ще у березні цього року прийняла відповідні рішення щодо запобігання та протидії масовим пожежам. Маємо докласти всіх зусиль, щоб запобігти повторення надзвичайної ситуації на території Луганської області влітку 2020 року. Всі технічні засоби мають бути забезпечені в належній кількості та якості", – наголосив  Чернишов.

Луганській облдержадміністрації доручено забезпечити виконання завдань, що спрямовані на протидію пожеж, які було ухвалено на засіданні.

Також обговорили питання створення безпечних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань в умовах епідемії коронавірусу. Відповідно до рішення, мають бути сформовані списки пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у всіх пунктах тестування мають чергувати медичні працівники, а в приміщеннях повинні постійно проводитись дезінфекційні заходи.

Зазначимо, зовнішнє незалежне оцінювання – 2021 проходитиме 390 тисяч осіб. У процесі задіяно 97 тисяч педагогічних працівників.

"У всіх регіонах незабаром розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання та вступна кампанія. Вони мають бути проведені з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. Це питання безпеки не лише учнів та вчителів, а й країни в цілому", – зазначив  Чернишов.

Нагадаємо, у лютому ДБР відзвітувало про розслідування резонансних пожеж на Одещині, Луганщині та в Харкові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також