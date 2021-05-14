Комісія ТЕБ та НС затвердила заходи щодо запобігання лісовим пожежам у Луганській та Донецькій областях

Також обговорювалось питання створення безпечних умов для проведення ЗНО в умовах епідемії.

Сьогодні під головуванням міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова було проведено позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

За підсумками було ухвалено низку рішень. зокрема, щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у Луганській та Донецькій областях у літній період 2021 року.

"Пожежонебезпечний період вже розпочався. Державна комісія ТЕБ та НС ще у березні цього року прийняла відповідні рішення щодо запобігання та протидії масовим пожежам. Маємо докласти всіх зусиль, щоб запобігти повторення надзвичайної ситуації на території Луганської області влітку 2020 року. Всі технічні засоби мають бути забезпечені в належній кількості та якості", – наголосив Чернишов.

Луганській облдержадміністрації доручено забезпечити виконання завдань, що спрямовані на протидію пожеж, які було ухвалено на засіданні.

Також обговорили питання створення безпечних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань в умовах епідемії коронавірусу. Відповідно до рішення, мають бути сформовані списки пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у всіх пунктах тестування мають чергувати медичні працівники, а в приміщеннях повинні постійно проводитись дезінфекційні заходи.

Зазначимо, зовнішнє незалежне оцінювання – 2021 проходитиме 390 тисяч осіб. У процесі задіяно 97 тисяч педагогічних працівників.

"У всіх регіонах незабаром розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання та вступна кампанія. Вони мають бути проведені з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. Це питання безпеки не лише учнів та вчителів, а й країни в цілому", – зазначив Чернишов.

Нагадаємо, у лютому ДБР відзвітувало про розслідування резонансних пожеж на Одещині, Луганщині та в Харкові.