Його дружина просила відпустити чоловіка додому і пробачити йому порушення, однак це не допомогло.

У четвер, 13 травня, патрульні Львова зупинили 59-річного чоловіка, який їхав за кермом Chevrolet Aveo у нетверезому стані і заснув під час оформлення на нього адмінматеріалів.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Патрульні отримали виклик про порушення ПДР на вулиці Любінській водієм автомобіля Chevrolet Aveo. Маючи орієнтування, екіпаж зупинив його авто. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.

"Виявилося, що чоловік наразі доїхав до свого місця проживання. Із квартири на його захист вийшла дружина. Вона почала просити відпустити чоловіка додому і пробачити йому порушення. У присутності свідків водій відмовився від перевірки на стан сп'яніння. Коли дружина зрозуміла, що вплинути на патрульних не може, почала тиснути на свідків. Їй і це не допомогло", - розповіли патрульні.

Оформляючи на водія протокол за керування в нетверезому стані та постанови за порушення інших ПДР, патрульні помітили, що він просто заснув в своєму автомобілі.

Всього за останню добу патрульні Львівщини склали 11 протоколів за керування у стані сп'яніння.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.