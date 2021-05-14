На дорогах Закарпаття проведуть експеримент: "швидку" супроводжуватиме поліція

Таким чином в області фіксуватимуть порушників, котрі не звільняють дорогу медикам.

Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції.

Таким чином в області фіксуватимуть порушників, котрі не звільняють дорогу медикам, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Це відбувається тому, що водії не реагують на сигнали і не звільняють дорогу медикам, блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях. Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, цього року спільно з Міністерством охорони здоров’я, МВС запровадило систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС.