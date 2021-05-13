Окупанти за добу 7 разів порушили "тишу" на Донбасі

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

З початку цієї доби, 13 травня, в зоні бойових дій на сході України російські війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке.

З великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів окупанти двічі здійснили обстріл у напрямку Пісків.

Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

“Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.