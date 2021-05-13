У 118 ящиках із 300, які 13 травня прибули до Іршавського відділення "Укрпошти", знаходяться живі бджоли - комахи відновлюють активність.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти" з посиланням на дані Закарпатської дирекції.

"Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють в Спілці пасічників України, стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо, якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість, яку бджоли не можуть виділити з свого організму, що може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар.

Коробки з бджолами наразі повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину "реанімованих" бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.

"Укрпошта наразі єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України. Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники Укрпошти не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл - відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень", - пояснили у компанії.

Нагадаємо, 12 травня журналіст Віталій Глагола повідомив, що 8 мільйонів бджіл загинули під час відправки "Укрпоштою" із Закарпаття. Бджолярі, які здійснили відправку, заявили, що це сталось через відсутність кисню і відсіків для провітрювання.

Повідомлялося, що бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись з "Укрпоштою". Вартість цих бджіл на ринку становить близько 500 тисяч гривень.

Після інциденту "Укрпошта" заявила, що у наступному році припинить надання послуги перевезення бджіл.