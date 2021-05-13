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У Чернівецькій області перекинувся трактор, загинула 6-річна дитина

Дівчинка була пасажиркою транспортного засобу.

У Чернівецькій області перекинувся трактор, загинула 6-річна дитина

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася вчора, 12 травня, у селі Байраки Чернівецького району. Внаслідок автопригоди малолітня дівчинка отримала травми, несумісні з життям.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції від фельдшера первинної медико-санітарної допомоги села Байраки.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний житель села Велика Буда Чернівецького району, керуючи трактором, допустив його перекидання. Під час автопригоди загинула 6-річна пасажирка транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Як повідомляли, у Польщі в ДТП загинув 9-річний хлопчик з України.

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