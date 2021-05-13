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"Укрпошта" побудує сортувальний центр під Києвом за $50 млн

Компанія анонсувала небачений для себе проєкт.

"Укрпошта" побудує сортувальний центр під Києвом за $50 млн
Фото: tsn.ua

"Укрпошта" побудує сортувальний центр під Києвом за 50 млн доларів.

На сайті компанії повідомляється, що комплекс під назвою HUB_KyivEast стане першим для "Укрпошти".

Генеральний директор пошти Ігор Смілянський заявив, що це буде "рішучим стрибком від поштових мішків і ручного сортування до автоматизованих ліній і блискавичної швидкості операцій".

Підрядника будівництва будуть обирати на тендері.

Співпраця можлива за одним з двох з двох варіантів – або в формі інвестиційного договору, або в формі договорів оренди та купівлі-продажу нерухомого майна.

У першому випадку переможець здійснює проектування та будівництво, після чого вводить в експлуатацію та оформлює право власності на сортувальний центр HUB_KyivEast за АТ "Укрпошта". У другому - "Укрпошта" орендує спроєктований та збудований переможцем  сортувальний центр, водночас сплачуючи за нього по договору купівлі-продажу з подальшим переоформленням права власності.

Земельна ділянка повинна розташовуватись у межах міста Києва або на відстані не більше 15 км від межі населеного пункту із під’їзними шляхами з твердим покриттям.

Нагадаємо, що у березні "Укрпошта" замовила рекордні для України 1860 автомобілів за 1,3 млрд гривень.

Гроші на розвиток логістики "Укрпошта" отримала в рамках кредитного договору з ЄБРР.

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