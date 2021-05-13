Біткойн обвалився після рішення Tesla не приймати його до оплати через неекологічність

Засновник та генеральний директор Tesla Ілон Маск у середу, 12 травня, заявив, що компанія не прийматиме до оплати біткойни.

Причиною такого рішення є неекологічність криптовалюти, для майнінгу якої масово використовують електроенергію, вироблену з викопного палива.

"Ми стурбовані тим, що для майнінгу біткойнів і транзакцій, все більше використовується викопне паливо, особливо вугілля, яке має більші викиди, ніж будь-яке інше паливо", - йдеться у заяві Маска.

Він назвав криптовалюту хорошою ідеєю з багатообіцяючим майбутнім, але підкреслив, що її розвиток на шкоду екології є неприпустимим. Компанія розглядатиме використання тільки тієї криптовалюти, яка використовує менше 1% від енергії, яка витрачається на транзакції біткойна.

Після заяви Маска курс біткойна обвалився майже на 15%. Його вартість впала до 46,3 тис. доларів, але станом на 9:50 ранку за київським часом частину втрат вдалося відіграти і курс піднявся приблизно до 51 тис. доларів.

Падіння охопило й інші криптовалюти, такі як Ethereum і XRP.

Нагадаємо, що у лютому Tesla заявила про рішення приймати біткойни в якості плати за свою продукцію. Тоді ж компанія оголосила, що купила біткойнів на 1,5 млрд доларів. В день, коли це стало відомо, його курс підскочив на 16%.