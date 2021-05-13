Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
ГоловнаЕкономікаФінанси

Біткойн обвалився після рішення Tesla не приймати його до оплати через неекологічність

На криптовалюту витрачається величезна кількість вугілля.

Біткойн обвалився після рішення Tesla не приймати його до оплати через неекологічність
Фото: teslarati.com

Засновник та генеральний директор Tesla Ілон Маск у середу, 12 травня, заявив, що компанія не прийматиме до оплати біткойни.

Причиною такого рішення є неекологічність криптовалюти, для майнінгу якої масово використовують електроенергію, вироблену з викопного палива.

"Ми стурбовані тим, що для майнінгу біткойнів і транзакцій, все більше використовується викопне паливо, особливо вугілля, яке має більші викиди, ніж будь-яке інше паливо", - йдеться у заяві Маска.

Він назвав криптовалюту хорошою ідеєю з багатообіцяючим майбутнім, але підкреслив, що її розвиток на шкоду екології є неприпустимим. Компанія розглядатиме використання тільки тієї криптовалюти, яка використовує менше 1% від енергії, яка витрачається на транзакції біткойна.

Після заяви Маска курс біткойна обвалився майже на 15%. Його вартість впала до 46,3 тис. доларів, але станом на 9:50 ранку за київським часом частину втрат вдалося відіграти і курс піднявся приблизно до 51 тис. доларів.

Падіння охопило й інші криптовалюти, такі як Ethereum  і XRP.

Нагадаємо, що у лютому Tesla заявила про рішення приймати біткойни в якості плати за свою продукцію. Тоді ж компанія оголосила, що купила біткойнів на 1,5 млрд доларів. В день, коли це стало відомо, його курс підскочив на 16%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також