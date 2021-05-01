NASA призупинило угоду з Маском щодо відрядження астронавтів на місяць через скарги

Аерокосмічне агентство США NASA призупинило угоду з компанією Ілона Маска SpaceX щодо відрядження астронавтів на місяць у 2024 році.

Про це пише Reuters.

Таке рішення було прийнято через скарги компаній-конкурентів “Blue Origin” та “Dynetics”. Blue Origin – приватна американська аерокосмічна компанія, яку очолює засновник Amazon.com Джефф Безос. Dynetics - американська компанія з прикладних наук та інформаційних технологій.

SpaceX має призупинити будь-яку роботу, спеціально пов'язану з контрактом, доки Рахункова палата США не прийме кінцеве рішення. Це відбудеться найпізніше 4 серпня.

Blue Origin цього тижня подала протест у Рахункову палату, стверджуючи, серед іншого, що NASA дало SpaceX можливість переглянути свою заявку, а Blue Origin такої можливості не отримала. Компанія Безоса також стверджує, що це рішення розширює “монополістичний” контроль SpaceX в освоєнні космосу.

У Рахунковій палаті США підтвердили, що Dynetics також оскаржила отримання контракту SpaceX.

Нагадаємо, компанія МаскаSpaceХ отримала контракт на 2,9 млн доларів. NASA готується відправити астронавтів на дослідження Місяця в рамках програми Artemis.

SpaceX має продовжити розробку першого комерційного посадкового апарату, який безпечно виведе наступних двох американських астронавтів на місячну поверхню. Принаймні один із цих космонавтів увійде в історію як перша жінка на Місяці. Інша мета програми – висадка першої людини кольору на місячну поверхню.

Гучний проєкт має на меті повернути людей на Місяць вперше з 1972 року.