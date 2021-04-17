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Компанія Ілона Маска отримала контракт на відрядження астронавтів на Місяць

Вартість контракту - 2,9 млн дол.

Компанія Ілона МаскаSpaceХ отримала контракт на 2,9 млн доларів на відряджання астронавтів на Місяць у 2024 році.

Про це йдеться на сайті NASA.

NASA готується відправити астронавтів на дослідження Місяця в рамках програми Artemis.

Фото: SpaceX

SpaceX продовжить розробку першого комерційного посадкового апарату, який безпечно виведе наступних двох американських астронавтів на місячну поверхню. Принаймні один із цих космонавтів увійде в історію як перша жінка на Місяці. Інша мета програми – висадка першої людини кольору на місячну поверхню.

Потужна ракета випустить чотирьох космонавтів на борт космічного корабля "Оріон" для їхньої багатоденної подорожі на місячну орбіту. Там два члени екіпажу перейдуть до системи посадки людини SpaceX (HLS) для останнього етапу своєї подорожі на поверхню Місяця.

"Завдяки цьому NASA та наші партнери виконають першу демонстраційну місію з екіпажем на поверхню Місяця у 21 столітті, агентство робить крок вперед для рівності жінок та довгострокових досліджень глибокого космосу", – зазначили в NASA.

Планується провести тестування багаторазового корабля Starship для гарантії безпеки астронавтів.

Нагадаємо, Україна стала дев’ятою країною-підписанткою домовленостей в межах програми аерокосмічного агентства США NASA "Артеміда" щодо принципів дослідження Місяця, Марса, комет та астероїдів у мирних цілях.

Мета програми Artemis - висадка двох астронавтів біля південного полюса Місяця у 2024 році і забезпечення сталої присутності людей на супутнику до кінця десятиліття. Цього NASA розраховує досягти за допомогою міжнародних партнерів, а також за сприяння приватних компаній.

Торік у травні NASA представило міжнародні правила освоєння Місяця.

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