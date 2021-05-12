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Шмигаль анонсував закриття податкових схем великого бізнесу на 60 млрд гривень

Прем'єр пообіцяв, що звичайних людей зміни не стосуватимуться.

Шмигаль анонсував закриття податкових схем великого бізнесу на 60 млрд гривень
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів підготував законопроєкт, покликаний закрити податкові діри, якими користується великий бізнес, та збільшити на 60 млрд гривень дохідну частину державного бюджету.

Про це на засіданні уряду в середу, 12 травня, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні затвердимо законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, які дозволять збільшити щорічні надходження до бюджету приблизно на 60 млрд гривень. Хочу наголосити, що ми не підвищуємо та не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей та бізнесу. Цього не буде. Ті зміни, які пропонуються, не торкнуться ФОПів, не торкнуться малого чи середнього бізнесу. Про що тоді йдеться? Ми закриваємо прогалини в Податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. В останні роки було створено багато схем, які ми ліквідовуємо", - сказав Шмигаль.

Законопроєкт має чотири головні блоки:

  • ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води та лісів або екологічного податку;
  • підвищення рентних платежів з видобування корисних копалин та акцизи;
  • протидія "скруткам" та боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції;
  • питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.

Нагадаємо, що доходи державного бюджету у 2021 році визначено на рівні 1,084 трлн гривень.

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