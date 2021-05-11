На Кіровоградщині демонтовують старі мости, на їхньому місці почнуть будувати нові

У с. Куцеволівка Кіровоградської області у рамках програми президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво” стартував демонтаж аварійного мосту на дорозі Н-08 Бориспіль – Маріуполь. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

На мосту на відрізку км 292 траси демонтовують покриття, перильне огородження та прогонові будови. Рух транспорту на час виконання робіт скеровано обходом поруч з мостом.

Незабаром планують розпочати демонтаж сусіднього мосту на 294 кілометрі траси Н-08.

На місці демонтованих мостів дорожники зведуть нові.

Також цього року в рамках президентської програми “Велике будівництво” на Кіровоградщині Укравтодор планує відновити 273 кілометри доріг державного значення.