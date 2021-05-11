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На Кіровоградщині демонтовують старі мости, на їхньому місці почнуть будувати нові

На Кіровоградщині Укравтодор планує відновити 273 кілометри доріг державного значення.

На Кіровоградщині демонтовують старі мости, на їхньому місці почнуть будувати нові

У с. Куцеволівка Кіровоградської області у рамках програми президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво” стартував демонтаж аварійного мосту на дорозі Н-08 Бориспіль – Маріуполь. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

На мосту на відрізку км 292 траси демонтовують покриття, перильне огородження та прогонові будови. Рух транспорту на час виконання робіт скеровано обходом поруч з мостом.

Незабаром планують розпочати демонтаж сусіднього мосту на 294 кілометрі траси Н-08.

На місці демонтованих мостів дорожники зведуть нові.

Також цього року в рамках президентської програми “Велике будівництво” на Кіровоградщині Укравтодор планує відновити 273 кілометри доріг державного значення.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд. 

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