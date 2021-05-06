Візуалізація проєкту моста через Дністер в Ямполі

Україна планує побудувати міст через Дністер в Молдову до 2023 року, його очікувана вартість - 3,4 млрд гривень.

Про це повідомив "Укравтодор".

Тендер на проєктування і будівництва мосту, який має стати основою нової автомагістралі між Києвом та Кишиневом, оголосили на Prozorro. Він з'єднуватиме українську дорогу Т-02-02 Могилів-Подільський — Ямпіль — Бершадь — Умань та молдовську М-2.

Міст буде збудовано в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль (Україна) і Косеуць (Молдова).

Будівництво мосту через Дністер поблизу Ямполя здійснюватиметься за моделлю проєктуй-будуй. Це означає, що підрядна організація, котра переможе в тендері, займатиметься і виготовленням проєктної документації, і будівельними роботами.

Крім мосту, потрібно буде побудувати 1,6 км підходу з боку України і 5 км з боку Молдови.

Фінансувати роботи буде державний бюджет України.

Нагадаємо, що міст у Ямполі замість порому анонсувала ще попередня влада. Зараз зв'язок між Україною і Молдовою через річку Дністер у межах Вінницької області забезпечується єдиним мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".