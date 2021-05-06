Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes

Фото: Lb.ua Ринат Ахметов, Iгор Коломойський та Геннадiй Боголюбов

Статки українського олігарха Ріната Ахметова за рік зросли у 2,7 рази - з 2,8 млрд доларів до $7,6 млрд. Активи Віктора Пінчука також збільшилися - з $1,4 млрд до $2,5 млрд. Бізнесмен та екснардеп Костянтин Жеваго також збагатився до 2,4 млрд доларів від 1,1 млрд минулого року, свідчить рейтинг Forbes Україна.

Статки Ігоря Коломойського оцінили в $1,8 млрд, що на 0,8 млрд більше попереднього року. У його партнера Геннадія Боголюбова - приріст в пів мільярда доларів, загалом він має $1,7 млрд. П'ятий президент Петро Порошенко забагатів на $0,2 млрд, але опустився з третьої на сьому сходинку рейтингу найбагатших українців.

"76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до $44,5 млрд. Як наслідок – вхідний квиток у сотню подорожчав на третину, до $125 млн. За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили до переліку вперше, семеро – повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представництво – в IT та енергетиці", - зазначили в рейтингу.

Згідно із Forbes, на руку найбагатшим українцям зіграло зростання котирувань ключових експортних товарів – нафти, сталі, пшениці й кукурудзи.

Перша десятка:

Фото: Forbes

Замкнув сотню найбагатших українців власник президент АТ "Оболонь" Олександр Слободян зі статками в 125 млн доларів.

Рейтинг Forbes складається за методикою, яка вдосконалюється з 1987 року. Оцінюються статки понад 200 мільйонерів, понад пів тисячі їхніх бізнесів, а також належні їм об’єкти нерухомості в Україні і за кордоном.

Нагадаємо, що у 2021 семеро українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes.