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Укравтодор: на Львівщині вивезли завалені конструкції мосту, що впав

У 2020 році міст через Західний Буг був внесений до переліку об’єктів, які будуть відновлені за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Укравтодор: на Львівщині вивезли завалені конструкції мосту, що впав
Фото: пресс-служба

У Львівській області ведуть підготовчі роботи до зведення нового мосту через Західний Буг замість старого, що впав 3 травня. На ділянці вже розібрали та вивезли більшу частину завалених конструкцій, повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

«Цей випадок дуже схожий на історію майже річної давнини. У кінці травня 2020 у Дніпропетровській області відбулася руйнація секції мосту через Чортомлик на дорозі Н-23. За 7 місяців переправу було повністю відновлено, і у грудні ми відкрили рух вже новим мостом», - зазначив він.

За словами Кубракова, ця ситуація типова для України. Як показало дослідження, проведене Укравтодором минулого року, більшість мостів було побудовано у 60-70-ті, відтоді капітально їх не оновлювали. Іноді робили косметичний ремонт, як на трасі Н-17, до якої належить обвалений міст. Тоді під час ремонту аварійний міст взагалі не чіпали – просто поклали на ньому новий верхній шар асфальту.

«Роками зруйновані мости просто нікого не цікавили, або одразу після чергових виборів перетворювалися на довгобуди. Завдяки президентській програмі «Велике будівництво» та Національній програмі відновлення мостів вже минулого року нам вдалося оновити 158 мостів на дорогах державного значення, не менше 160 – заплановано у 2021 році. Для порівняння – у 2017-2019 роках оновлювалося лише 30-40 по всій країні», - констатує Кубраков.

У 2020 році міст через Західний Буг у Львівській області був внесений до переліку об’єктів, які будуть відновлені за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво». Проєктна документація вже на фінішній стадії, що дозволить швидко перейти до відбудови.

 

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