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Обсяги навантаження вантажів Укрзалізниці досягли рівня початку докризового 2019 року, - керівник УЗ

В УЗ очікують подальшого збільшення вантажопотоків.

Обсяги навантаження вантажів Укрзалізниці досягли рівня початку докризового 2019 року, - керівник УЗ

У квітні 2021 року Укрзалізниця змогла вийти на обсяги навантаження вантажів, які повністю відповідають показникам квітня 2019 року, що передував настанню кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє виконуючий обов'язки голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

За даними керівника УЗ, у квітні 2021 середньодобове навантаження склало 735,6 тис. тонн вантажів, тоді як ще у березні цей показник становив 697,7 тис. тонн. Відзначається також, що, в порівнянні з квітнем 2020 року, середньодобове навантаження збільшилося більш ніж на 16%.

«Потужне підсилення операційної діяльності, оперативні управлінські рішення та якісне планування дозволили Укрзалізниці у квітні 2021 року вийти на докризові показники 2019 року у навантаженні вантажів», - зазначає Іван Юрик.

Вжиті заходи з реорганізації діяльності УЗ дозволяють очікувати і подальшого збільшення вантажопотоків, що, в свою чергу, позитивно позначиться на збільшенні фінансових надходжень компанії.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що для збільшення вантажопотоку Укрзалізниця розпочала електрифікацію 94-кілометрової ділянки на маршруті Ковель - Ізов - Держкордон.

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