НАБУ завершило розслідування дій експертки, через яку "трубу Медведчука" не визнали власністю держави

За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, що став підставою для винесення рішення.

Національне антикорупційне бюро та САП завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" за державою.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

1 травня підозрюваній відкрили матеріали слідства для ознайомлення. ЇЇ дії кваліфіковані за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді).

За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, що став підставою для винесення рішення суду.

"Детективи встановили, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання. Таким чином ТОВ «Прикарпатзахідтранс» на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу «Самара – Західний напрямок», яке має важливе народногосподарське та оборонне значення", - йдеться у повідомленні.

Жінці повідомили про підозру у лютому.

Нагадаємо, за попередніх власників у 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого.

РНБО також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком. Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу.

Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".

У квітні АРМА обрало управителя для "труби Медведчука".