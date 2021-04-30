"Оператор ГТС" відзвітував про 20,4 млрд гривень прибутку за 2020 рік

"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) у 2020 році отримав прибуток 20,4 млрд гривень.

Про це повідомив глава компанії Сергій Макогон з посиланням на офіційний звіт.

Ключові фінансові показники ОГТСУ:

Чистий прибуток – 20,4 млрд грн;

Дохід від діяльності на міжнародних ринках – 47,5 млрд грн;

Дохід від діяльності на внутрішньому ринку – 10,1 млрд грн;

Операційні витрати – 34,6 млрд грн;

Сплачені податки за результатами року – 14,9 млрд грн;

EBITDA – 29,7 млрд грн.

Зазначається, що у 2020 році 83% доходу компанії від основної діяльності отримано в результаті міжнародних операцій, 17% припадає на внутрішній ринок. Компанія наразі майже не заробляє на внутрішньому споживачеві: вартість транспортування у кінцевій ціні на газ складає лише 23 копійки/куб. м (без ПДВ), або близько 3%.

"Позитивною новацією 2020 року, що додала до фінансового результату компанії 0,7 млрд грн, стало впровадження нової послуги short-haul, яка дозволяє клієнтам замовляти транспортування газу між країнами Європи через Україну з можливістю зберігання газу в українських сховищах за дисконтованою ціною. Це стало можливим завдяки швидким та успішним перемовинам Оператора з операторами ГТС суміжних країн щодо впровадження європейських правил на кордонах", - йдеться у звіті.

Операційні витрати компанії у 2020 році склали 34,6 млрд грн, з них майже третина – це закупівля газу для виробничо-технічних витрат і балансування.

"Високі фінансові показники у 2020 році – це в тому числі й результат трансформації, яка наразі відбувається у компанії. Так, у межах фінансового напрямку ми зосередили зусилля на забезпеченні прозорості діяльності відповідно до міжнародних стандартів, сталої платоспроможності та підвищенні ліквідності. І нам це вдалося. Тим не менш, змушений констатувати, що виклик високої дебіторської заборгованості за послуги балансування для управління ліквідністю залишається нагальним і в 2021 році: у I кварталі дебіторська заборгованість облгазів досягла майже половини від річного прибутку компанії", - прокоментував фінансовий директор Юрій Кулик.

За підсумками 2020 року Оператор ГТС України перерахував до Державного бюджету 14,9 млрд грн податків. Це забезпечило компанії восьме місце у рейтингу найбільших платників податків в Україні.

Нагадаємо, у проєкті фінплану "Нафтогазу" на 2021 рік зазначається, що збитки НАКу у 2020 році склали 11,8 млрд грн.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік. До сплати податків збиток "Нафтогазу" у 2020 році становив 11,95 млрд грн.

Ексголова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, коментуючи оприлюднені відомості, назвав їх некоректними.