Італійська компанія закупить 10 додаткових українських двигунів для європейської ракети-носія Vega

Конструкторське бюро "Південне", Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова" та італійська компанія AVIO S.p.A досягли домовленості про додаткове постачання 10 двигунів українського виробництва для ракети-носія “Vega” на загальну суму майже 6 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Італійська сторона підтвердила готовність до розширення співпраці 28 квітня цього року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав цю домовленість, досягнуту спільними зусиллями представників української ракетно-космічної галузі та МЗС України", - сказано в повідомленні.

"Співпраця із компанією AVIO S.p.A. – це наглядний приклад інтеграції української ракетно-космічної промисловості у європейські космічні програми. Зі свого боку, ми робимо усе можливе для розвитку і розширення українсько-італійського співробітництва у сфері космічних технологій, і будемо вдячні нашим дипломатам за подальшу підтримку", - наголосив головний конструктор КБ рідинних ракетних двигунів ДП "КБ «Південне»" Олександр Прокопчук.

Чинний контракт на постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Сім блоків уже поставлено за ним, один буде відвантажено замовнику найближчим часом, ще три перебувають у процесі виробництва.

Ракета-носій легкого класу Vega є спільним проєктом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. ДП "КБ «Південне»" і ДП "ВО «Південний машинобудівний завод»" співпрацюють з італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року. Усього за роки співробітництва було виготовлено та вже поставлено компанії AVIO S.p.A. понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких - на початку 2021 року.

Особливістю БМД є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.