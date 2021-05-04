Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"

"Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші - на 10 млрд грн".

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв відкидає звинувачення в нібито створенні компанією "діри" в держбюджеті-2021 на 10 млрд грн. Справжньою причиною звільнення він вважає накопичені НАК 2 млрд доларів США вільних грошових коштів, хоча компанія й інформувала президента та уряд про плани перевести державі цього року 32 млрд грн додатково до податків.

Про це Коболєв розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші - на 10 млрд грн. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем (технологію можна обговорювати - від ОВДП в "авансування дивідендів") сумою 32 млрд грн… Цей план, який я комунікував прем'єр-міністрові та президентові, вони про це знають", - сказав він.

Коболєв додав, що уряд також було завчасно поінформовано і про те, що замість планованого прибутку у фінплані 11 млрд грн буде збиток, оскільки "Нафтогаз" неодноразово попереджав про проблему неплатежів газзбутів і необхідність сформувати резерви за цією дебіторською заборгованістю.

Ексголова правління наголосив, що на рахунку компанії на дату його звільнення було понад $2 млрд вільних грошових коштів, а в підземних сховищах - 7 млрд кубометрів природного газу, що належить "Нафтогазу", і це є підтвердженням його фінансової стійкості.

"Отже, фінансовим планом, який нам, на жаль, не затвердили на цей рік, ми планували гарантувати безпеку проходження наступної зими, забезпечити всі інвестиції у видобуток і передати на додачу до всіх стандартних податкових платежів ще 32 млрд грн", - заявив він.

Коболєв констатував, що останнім часом у компанії була дуже важка бесіда з Мінфіном, "який нас звинувачував, що ми якісь гроші приховуємо і щось не показуємо", оскільки на Єдиному казначейському рахунку коштів було значно менше, ніж у "Нафтогазу".

"Як керівник, який думає і про зиму, і про інші великі виклики, такі як перешкоджання завершенню будівництва "Північного потоку-2", я розумів необхідність планування нашої діяльності з точки зору того, щоб "Нафтогаз" був фінансово збалансований", - пояснив ексголова правління необхідність створення такого запасу вільних грошових коштів. Він додав, що Україна не може претендувати на зупинення "Північного потоку-2", якщо створить ризики переривання транзиту своєю територією.

"Що таке безпека на наступну зиму - це достатньо грошових коштів. З $2 млрд ми 32 млрд грн, тобто понад $1 млрд готові були передати в той чи інший спосіб бюджету... Тому коли говорять: "Коболєв, у тебе надто багато грошей", то, по-перше, це не в мене, а в держкомпанії "Нафтогаз". По-друге, ці гроші потрібні для виконання важливих завдань: це видобуток, безпека постачань, проекти та інші речі", - зазначив ексголова правління.

Він наголосив, що компанія і він виконували завдання у рамках контракту, зокрема з максимізації трансфертів до бюджету, які в 2020 році були рекордно високими.

"Якщо хтось хоче говорити нам, як робити, а не що робити, то так мені працювати не цікаво. Я краще буду звільнений за те, що робив правильні речі, але зі мною не погодився акціонер, ніж я зроблю неправильно, і мене потім звільнятимуть восени, коли буде порожня підземка або ми провалимо інші важливі проекти", - заявив Коболєв.

Він додав, що "Нафтогаз" був і залишається головним джерелом наповнення бюджету, й менеджмент домагався цього в рамках законодавства та в інтересах компанії.

"Тому підхід з мого боку щодо моєї посади був і залишається прагматичним: якщо потрібна робота за декларованими правилами (корпоративного управління насамперед), то мені цікаво працювати. Якщо правила змінені в бік повернення "Нафтогазу" під оперативне управління органами державної влади (а саме це сталося 28 квітня з точки зору наслідків), то я не бачу сенсу", - наголосив Коболєв.

Нагадаємо, що Кабмін 28 квітня провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Вітренка призначили терміном на рік.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв.

29 квітня Андрій Коболєв повідомив, що віддав ключі від кабінету Вітренку. В "Нафтогазі" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією".

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".

Як з’ясувалося, Кабінет міністрів змінив правила призначення голови правління НАК "Нафтогаз", щоб цю посаду зміг отримати Юрій Вітренко.