НБУ виключив чотири страхові компанії з реєстру фінустанов

Їх виключено у зв’язку з відсутністю ліцензій.

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ чотири страхові компанії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 30 квітня 2021 року.

У зв’язку з відсутністю ліцензій із Реєстру виключено чотирьох страховиків: АТ “СК “Варта”, ПРАТ “СК “Довіра та гарантія”, ПРАТ “СК “Стар-Поліс” та ПРАТ “СК “Індустріальна”.

Зазначається,що їх ліцензії були анульовані в березні–квітні 2021 року в добровільному порядку.

ПРАТ “СК “Довіра та гарантія”, ПРАТ “СК “Стар-Поліс”, ПРАТ “СК “Індустріальна” не мали невиконаних (прострочених) зобов’язань перед страхувальниками. Водночас АТ “СК “Варта” не подало до Національного банку звітність за І квартал 2021 року.

Після виключення з Реєстру вищезазначені компанії остаточно втратили статус фінансової установи.

Нагадаємо, в квітні організатори Вімблдону отримали повну страхову виплату - 180 млн фунтів стерлінгів (приблизно 250 млн доларів) - за скасування турніру 2020 року через пандемію коронавірусу.