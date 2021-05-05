Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ виключив чотири страхові компанії з реєстру фінустанов

Їх виключено у зв’язку з відсутністю ліцензій.

НБУ виключив чотири страхові компанії з реєстру фінустанов
Фото: Цензор

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ чотири страхові компанії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 30 квітня 2021 року.

У зв’язку з відсутністю ліцензій із Реєстру виключено чотирьох страховиків: АТ “СК “Варта”, ПРАТ “СК “Довіра та гарантія”, ПРАТ “СК “Стар-Поліс” та ПРАТ “СК “Індустріальна”.

Зазначається,що їх ліцензії були анульовані в березні–квітні 2021 року в добровільному порядку.

ПРАТ “СК “Довіра та гарантія”, ПРАТ “СК “Стар-Поліс”, ПРАТ “СК “Індустріальна” не мали невиконаних (прострочених) зобов’язань перед страхувальниками. Водночас АТ “СК “Варта” не подало до Національного банку звітність за І квартал 2021 року.

Після виключення з Реєстру вищезазначені компанії остаточно втратили статус фінансової установи.

Нагадаємо, в квітні організатори Вімблдону отримали повну страхову виплату - 180 млн фунтів стерлінгів (приблизно 250 млн доларів) - за скасування турніру 2020 року через пандемію коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також