“У викраденні судді Чауса брали участь українці. Їх особи встановлені” - голова ТСК парламенту Молдови

Правоохоронці Молдови встановили особи причетних до викрадення українського судді Миколи Чауса. Серед них були українці.

Про це в інтерв’ю “Главкому” заявив Василе Нестасе, голова парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса.

“Є офіційне розслідування, яке веде прокуратура з особливих справ, Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ. Наскільки нам відомо, вони вже встановили, що до викрадення Чауса причетна якесь угруповання з України. Ми повинні уточнити, чи було це на державному рівні. Чи, можливо, це була група осіб, яка була ангажована, щоб викрасти суддю”, - сказав Нестасе.

Він зазначив, що справу про викрадення вже розкрито.

“Особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. Щодо цього немає якихось інших версій. В цьому викраденні брали участь українці. Залишилось тільки дослідити, пов'язані вони з державою, чи ні. Це буде встановлено в ході слідства, і все це веде в одному напрямку”, - додав він.

Нагадаємо, 3 квітня Чаус був викрадений невідомими в центрі Кишинева. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечує, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

За даними журналістів, до зникнення Чауса можуть бути причетні люди, ймовірно, пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України. Молдовські медіа також писали, що президент Молдови Мая Санду двічі намагалася зв'язатися із президентом України через викрадення екссудді, але їй не вдалося зробити це "не з вини молдовської сторони".