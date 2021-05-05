У Німеччині заборонили ісламську організацію Ansaar "за фінансування тероризму"

МВС стверджує, що організація та її структури "поширюють салафістський світогляд і фінансують терор во всьому світу під виглядом гуманітарної допомоги".

Німеччина заборонила діяльність ісламської організації Ansaar International. Берлін стверджує, що вона фінансує тероризм по всьому світі. Правоохоронці провели рейди у філіалах угрупування, пише Reuters.

Було конфісковано близько 150 000 євро.

"Якщо ви хочете побороти тероризм, ви маєте вичерпати джерела фінансування", - повідомив міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер у Twitter.

Зеехофер додав, що Ansaar і афільовані структури "поширюють салафістський (ультраконсервативний рух в ісламі. - Ред.) світогляд і фінансують терор во всьому світу під виглядом гуманітарної допомоги".

Організація Ansaar стверджує, що надає гуманітарну допомогу постраждалим від воєн та криз людям, будує чи фінансує школи, лікарні та дитячі будинки.

У організації поки не коментують ні обшуки, ні звинувачення.

Ansaar була заснована у 2012 році. На сайті стверджується, що організація у Німеччині налічує приблизно 800 членів, в інших країнах - близько 2500.