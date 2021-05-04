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Блінкен заявив главі МЗС ФРН про небажання США миритися з "Північним потоком-2"

З-поміж порушуваних питань була також підтримка України на тлі російської агресії.

Блінкен заявив главі МЗС ФРН про небажання США миритися з "Північним потоком-2"
Энтони Блинкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 4 травня зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом на полях міністрів G7 у Лондоні.

З-поміж порушуваних питань були підтримка України на тлі російської агресії та спротив адміністрації США проти будівництва газогону "Північний потік-2".

"Міністр закордонних справ Маас наголосив на важливості координації порядку денного НАТО на 2030 рік, виведенні військ з Афганістану та підтримці України в умовах агресії Росії. Секретар також висловив рішучий спротив Адміністрації проти газопроводу "Північний потік-2". Секретар та міністр закордонних справ підкреслили, що трансатлантична співпраця є надзвичайно важливою в умовах дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - сказано у пресрелізі Державного департаменту США.

Нагадаємо, в середині квітня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступив проти припинення будівництва газопроводу "Північний потік - 2". На його думку, відмова від будівництва може призвести до посилення напруженості на кордоні України і Росії.

Водночас глава Європейської народної партії Німеччини в Європарламенті Манфред Вебер закликав зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" у випадку загострення на українському кордоні.

Як повідомляли, державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня вперше відвідає Україну. Під час його візиту, зокрема, говоритимуть про агресію Росії, постачання Україні американської зброї та зміни в "Нафтогазі". Разом з Блінкеном до України приїде Вікторія Нуланд.

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