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В МЗС Росії заявили, що готуються до можливого відключення від SWIFT

Як альтернативу розгляжають систему передачі фінансових повідомлень Центробанку РФ.

В МЗС Росії заявили, що готуються до можливого відключення від SWIFT
Марія Захарова
Фото: EPA/UPG

Москва працює над тим, щоб "звести до мінімуму можливі ризики" в разі відключення Російської Федерації від міжбанківської системи передачі інформації про платежі SWIFT.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю RT, яку цитує РБК.

Як повідомлялося, Європейський парламент 28 квітня ухвалив жорстку резолюцію, в якій закликав в разі прямого вторгнення Росії в Україну зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити РФ від SWIFT і ввести санкції проти наближених до влади олігархів.

Захарова зазначила, що в Кремлі розглядають сценарій відключення країни від SWIFT як гіпотетичний, але не виключають його.

Як приклад альтернативи представниця МЗС РФ привела систему передачі фінансових повідомлень Центробанку Росії (СПФП). Вона також додала, що обговорюється варіант її з'єднання з іноземними аналогами - європейською SEPA, іранською SEPAM, китайськими CUP та CIPS.

Нагадаємо, Україна попросила відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії. 28 квітня Європарламент підтримав резолюцію щодо російських військ біля кордону України, у якій йдеться, в тому числі про відключення від SWIFT.

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