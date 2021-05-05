Байден заявив, що розраховує на зустріч із Путіним у червні

Президент США відвідає саміт G7 в Корнволлі 11-13 червня, а такж саміт НАТО в Брюсселі 14 червня і саміт США-ЄС.

Президент США Джо Байден у вівторок заявив, що розраховує на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним під час поїздки в Європу в червні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я на це сподіваюся і цього очікую. Ми працюємо над цим", - сказав Байден, відповідаючи на питання журналіста про перспективи такої зустрічі.

Раніше Білий дім повідомив, що Байден відвідає саміт G7 в Корнволлі (Велика Британія), запланований на 11-13 червня, саміт НАТО в Брюсселі 14 червня і саміт США-ЄС також у столиці Бельгії.

Наприкінці квітня радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що Байден вважає важливим безпосередньо контактувати з Путіним з метою спробувати зробити відносини між двома країнами більш передбачуваними.

Салліван наголошував, що США і РФ зараз "активно обговорюють "організацію подібної зустрічі" цього літа в третій країні, в Європі".

Нагадаємо, Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав. 26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися влітку, однак, точної дати не назвав.