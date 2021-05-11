ДФС звітувала про роботу за перші місяці 2021 року

З січня по квітень ДФС домоглася відшкодування збитків держави на 766 млн грн та вилучила контрафакту на суму понад 1,7 млрд гривень.

У Державній фіскальній службі підбили підсумки роботи за перші 4 місяці поточного року. Так, з січня по квітень ДФС домоглася відшкодування збитків держави по направлених до суду кримінальних провадженнях за статтею “Ухилення від сплати податків, зборів” на 766 млн грн та вилучили контрафакту на суму понад 1,7 млрд гривень.

Про це заявив голова ДФС Вадим Мельник на персональній сторінці у мережі Facebook.

“Безумовно, зменшуючи обсяг тіньового сектору економіки, ми зустрічаємо опір з боку “ділків”, які позбуваються “годівничок”, та різного роду “доброзичливців”. Проте ні опір з їх боку, ні складна ситуація з матеріально-технічним забезпеченням особового складу ДФС, ні інші причини не стануть перепоною на шляху боротьби з шахрайськими схемами і забезпечення економічних інтересів держави”, - відзначив Мельник.

Окрім цього, за перші 4 місяці 2021 року ДФС вдалося заблокувати проведення фіктивних податкових кредитів з ПДВ на суму понад 1 млрд гривень, закрити 70 незаконних виробництв підакцизної продукції, а припинити діяльність 14 конвертаційних центрів.

За словами голови ДФС Вадима Мельника, ці кроки покликані підсилити економічну складову національної безпеки.

Вадим Мельник очолює ДФС з грудня 2020 року.