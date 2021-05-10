У ЄС планують заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Єврокомісія збирається заборонити готівкові операції на суму понад 10 000 на території Європейського Союзу. Такі обмеження запропоновані для боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, пише DW з посиланням на інтерв'ю комісарки ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс виданню Süddeutschen Zeitung.

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.

Обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні.

Також у ЄС планують створити відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.