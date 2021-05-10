В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
ГоловнаЕкономікаФінанси

У ЄС планують заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Такі заходи пояснюються боротьбою з відмиванням коштів. 

У ЄС планують заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія збирається заборонити готівкові операції на суму понад 10 000 на території Європейського Союзу. Такі обмеження запропоновані для боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, пише DW з посиланням на інтерв'ю комісарки ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс виданню Süddeutschen Zeitung.

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.

Обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. 

Також у ЄС планують створити відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також