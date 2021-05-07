Приватні облгази заборгували Оператору ГТС майже 10 млрд грн

Загальна заборгованість облгазів перед "Оператором ГТС України" та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

У компанії заявляють, що сума заборгованості "астрономічно зросла за останні місяці".

"І, хоча динаміка погашення заборгованості залишається неспівставною з її розміром (за минулий тиждень отримали 9,7 млн грн, або менше 1% від боргу), маємо і позитивні новини. Компанія Кременчукгаз перерахувала ОГТСУ 5,6 млн грн заборгованості за січень. Наразі нарахування до сплати та борги Кременчукгазу дорівнюють нулю", - додали у пресслужбі.

У компанії також заявили, що майже чверть операторів ГРМ намагаються вчасно розраховуватися за утворені негативні небаланси.

"Інші ж - системно накопичують борги. Постає питання щодо цільового використання тарифних коштів, адже в тарифі майже 50% - це кошти на ВТВ. І населення їх справно сплачує. Загальна заборгованість облгазів перед ОГТСУ та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн. Саме на таку суму вони відібрали газ з державної газотранспортної системи для власних виробничо-технічних витрат", - резюмували у "Операторі ГТС".

Нагадаємо, наприкінці квітня "Оператор ГТС" відзвітував про 20,4 млрд гривень прибутку за 2020 рік.