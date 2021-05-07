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Приватні облгази заборгували Оператору ГТС майже 10 млрд грн

Сума заборгованості "астрономічно зросла за останні місяці".

Приватні облгази заборгували Оператору ГТС майже 10 млрд грн
Фото: Міністерство енергетики України

Загальна заборгованість облгазів перед "Оператором ГТС України" та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

У компанії заявляють, що сума заборгованості "астрономічно зросла за останні місяці".

"І, хоча динаміка погашення заборгованості залишається неспівставною з її розміром (за минулий тиждень отримали 9,7 млн грн, або менше 1% від боргу), маємо і позитивні новини. Компанія Кременчукгаз перерахувала ОГТСУ 5,6 млн грн заборгованості за січень. Наразі нарахування до сплати та борги Кременчукгазу дорівнюють нулю", - додали у пресслужбі.

У компанії також заявили, що майже чверть операторів ГРМ намагаються вчасно розраховуватися за утворені негативні небаланси.

"Інші ж - системно накопичують борги. Постає питання щодо цільового використання тарифних коштів, адже в тарифі майже 50% - це кошти на ВТВ. І населення їх справно сплачує. Загальна заборгованість облгазів перед ОГТСУ та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн. Саме на таку суму вони відібрали газ з державної газотранспортної системи для власних виробничо-технічних витрат", - резюмували у "Операторі ГТС".

Нагадаємо, наприкінці квітня "Оператор ГТС" відзвітував про 20,4 млрд гривень прибутку за 2020 рік.

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