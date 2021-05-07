Україна закінчила сезон відбору газу з запасами 15,1 млрд кубометрів

Україна 30 квітня закінчила сезон відбору газу з підземних сховищ із запасами 15,1 млрд кубометрів. Це на 8,3% менше в порівнянні з минулим роком.

Про це повідомила компанія "Укртрансгаз", яка є оператором газосховищ.

Сезон відбору газу в 2020/2021 роках став одним із найдовших, він тривав 194 дні. Він відзначився найвищими за сім років обсягами відбору – 13,2 млрд куб. м. Для порівняння, обсяги відбору сезону 2019/2020 були удвічі нижчими та становили 6,1 млрд куб. м газу.

"Вперше українські газосховища працювали для забезпечення опалювального сезону не тільки в Україні, а й у країнах ЄС, адже газ у наших підземках зберігали, і продовжують зберігати, десятки компаній-нерезидентів", - заявив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора "Укртрансгазу".

Станом на 1 травня іноземні трейдери зберігають в Україні в режимі "митного складу" 4,6 млрд куб. м газу.

Нагадаємо, що у листопаді Україна почала сезон відбору газу з найбільшими за 10 років запасами в сховищах.