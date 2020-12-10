Збитки "Укртрансгазу" від початку року сягнули 15,6 млрд гривень

Діяльність компанії вже третій рік є збитковою.

За дев'ять місяців 2020 року державна компанія "Укртрансгаз" показала 15,6 мільярда гривень збитків.

Про це йдеться у проміжній фінансовій звітності держкомпанії.

Як зазначається в документі, чистий збиток "Укртрансгазу" за січень-вересень 2020 року становить 15,6 млрд грн (до оподаткування – 18,6 млрд грн).

За аналогічний період 2019 року держкомпанія також продемонструвала від'ємний результат - 13,8 млрд грн чистого збитку. За останні два роки діяльність "Укртрансгазу" також є збитковою, зокрема: чистий збиток у 2018 році становив 32,63 млрд грн, 2019 рік - 23,59 млрд гривень.

Нещодавно Державна аудиторська служба провела аудит діяльності "УТГ" за період з жовтня 2018 до кінця 2019 року.

За даними документа, який є в розпорядженні ЕП, Держаудитслужба виявила в держкомпанії фінансових порушень, що призвели до втрат - на суму 193,4 млн гривень.

Крім цього, аудитори наголошують на виявлених ризикових операціях та фактах сумнівних управлінських рішеннях, "що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів" - на суму 203,33 млрд грн.

В акті ревізії Держаудитслужби відзначаються такі моменти: неправомірне знецінення об'єктів державного майна - на 70,27 млрд грн, не відображення в основних засобах вартості буферного газу (8,44 млрд куб м на суму 28,9 млрд грн), "який є державною власністю", неналежна претензійно-позовна робота з боржниками (можливі втрати - понад 100 млн грн).

Раніше повідомляли, що за дев’ять місяців 2020 року збиток НАК "Нафтогаз України" становив 17 мільярдів гривень, в той час як за той самий період у 2019 році було отримано 12,9 мільярда гривень прибутку.