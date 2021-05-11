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Наглядова рада "Укргідроенерго" не погодилась з негативною оцінкою своєї роботи

Всі показники за 2020 рік були кращими, ніж вимагалось.

Наглядова рада "Укргідроенерго" не погодилась з негативною оцінкою своєї роботи
Фото: uhe.gov.ua

Наглядова рада "Укргідроенерго" не погодилась з негативною оцінкою своєї роботи зі сторони Кабінету міністрів.

Про це йдеться у заяві ради від 11 травня.

Наглядова рада підкреслила, що показники компанії за 2020 рік були кращими, ніж це було передбачено фінансовим планом, а наглядова рада в декілька разів перевиконала всі встановлені для неї показники ефективності.

"З огляду на вищезазначені показники діяльності компанії, є незрозумілими підстави прийняття вказаного рішення. Ми не можем погодитись з визнання акціонером роботи наглядової ради та виконавчого органу товариства [генерального директора] у 2020 році незадовільної. На жаль, представники наглядової ради не були запрошені на розгляд даного питання і не проводились та не ініціювались спільні зустрічі до прийняття даного рішення ні акціонером, ні його представником", - сказано в заяві.

Наглядова рада заявила, що питання дострокового припинення повноважень генерального директора "Укргідроенерго", ініційоване за результатами ревізії Держаудитслужби, також є сумнівним.

"У наглядової ради виникли обґрунтовані сумніви щодо неупередженості висновків і правомірності внесення до акту ревізії та вимоги Держаудитслужби ряду відомостей. Виконавчий орган [генеральний директор] повідомив наглядову раду про оскарження результатів ревізії в судовому порядку, а також про зареєстроване кримінальне провадження щодо внесення посадовими особами Держаудитслужби завідомо неправдивих відомостей до акту ревізії", - йдеться в заяві.

Рада заявила, що пишається своєю роботою в "Укргідроенерго" і не може погодитись з рішенням уряду про її визнання незадовільною. Члени ради закликали уряд до конструктивного та відкритого діалогу.

Нагадаємо, що в кінці квітня 2021 року Кабінет міністрів несподівано відправив у відставку голову правління "Нафтогазу Україна" Андрія Коболєва, змінивши його на лояльного Юрія Вітренка.

Через кілька днів стало відомо, що уряд за аналогічною процедурою збирається змінити й генерального директора "Укргідроенерго", який, як і Коболєв, був призначений за попередньої влади.

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