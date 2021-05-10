Шмигаль вважає, що звільнення Коболєва не вплинуло на перемовини із кредиторами

"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

Про це очільник Кабінету міністрів розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - сказав прем'єр.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи – НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство.

Шмигаль вважає, що "вже третій-четвертий пріоритет - це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами".

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"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - уточнив очільник уряду.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Вітренка призначили терміном на рік.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв.

29 квітня Коболєв повідомив, що віддав ключі від кабінету Вітренку. У "Нафтогазі" вважають рішення про звільнення Коболєва "юридичною маніпуляцією".

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп США і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".