У квітні Укрзалізниця вперше за 12 місяців вийшла на прибуток, - голова УЗ

За підсумками квітня "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку. Таким чином, компанія вийшла на перший позитивний фінансовий результат за 12 місяців, повідомила прес-служба УЗ з посиланням на слова в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика.

Як пояснив Юрик, такого результату вдалося досягти завдяки впровадженню оперативного антикризового плану . При цьому це відбулося без підняття вантажних тарифів чи зменшення податкового тягаря на компанію.

«Фіксуємо перший місяць прибутковості за останні 12 місяців. На жаль, кризові явища у світовій та українській економіці, що почались в березні минулого року, пандемія коронавірусу та скорочення обсягів перевезень тривалий час стримували розвиток Укрзалізниці, проте ми зламали цю негативну тенденцію», — заявив голова компанії.

Він також розповів, що незважаючи на важкий минулий 2020 рік, Укрзалізниця залишилась одним із найбільших і найсумлінніших платників податків за підсумками 2020-го року й перерахувала до бюджетів усіх рівнів та фондів понад 25 млрд грн.

«Наша компанія й надалі докладатиме всіх зусиль для максимізації дохідних надходжень, розвитку вантажного бізнесу, росту привабливості й сервісу пасажирських перевезень, підвищуючи пріоритизацію й ефективність видатків», — наголосив Юрик.

Як раніше повідомив виконуючий обов’язки голови Укрзалізниці Іван Юрик, у квітні компанія збільшила обсяги навантаження вантажів. Середньодобове навантаження у квітні 2021-го року склало 731 тис. тонн вантажів, що на 14% більше за показник квітня 2020-го.