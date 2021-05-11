Топ-3 напрямки для бізнесу в Києві

Київ - місто України, яке найшвидше розвивається. Щомісяця в столиці реєструються десятки нових фірм і підприємців, які бажають пов'язати своє життя з підприємницькою діяльністю. Магазини, кафе, друкарні - добре розвинених бізнес напрямків в Києві вдосталь. Але серед найбільш перспективних і затребуваних сьогодні можна виділити 3 сфери.

Оренда автомобілів

У столиці короткостроковий автопрокат набуває все більшої популярності серед водіїв. Фахівці компанії BLS пояснили, чому оренда авто Київ користується популярністю:

Підвищене число туристів (тільки в 2019 році столицю відвідали 1,5 млн іноземців і більше 2 млн українців);

Завантаженість громадського транспорту (метро, автобуси і тролейбуси столиці більшу частину часу завантажені більш, ніж наполовину);

Високі розцінки на послуги таксі (водіям значно вигідніше орендувати автомобіль на кілька днів, ніж витрачати кошти на поїздки в таксі).

Актуальний прокат авто не тільки для гостей столиці, а й для її жителів. Така послуга може знадобитися при організації весільного кортежу, відправлення в подорож (в даному випадку орендований транспорт виступає в якості трансферу), поїздки з сім'єю за місто.

Ключова перевага автопрокату - розширена цільова аудиторія. Вірно сформований автопарк буде залучати клієнтів різної категорії. Хорошим варіантом буде дати можливість орендувати авто від економ до ВІП класу. Відповідно, цільова аудиторія компанії варіюється від клієнтів з низьким рівнем доходу до медіа-особистостей, бізнесменів.

Електрозаправні станції

На вулицях Києва з'являється все більше електричних машин. Це формує попит на установку електрозаправок. Зараз саме час займати цю нішу, тому що вона тільки починає формуватися. На даний момент в цьому напрямку всього кілька яскравих представників. Один з них - компанія ТОКА, що є мережею публічно-доступних станцій для підзарядки авто. Щоб скласти конкуренцію цьому бренду, необхідно:

Придбати зарядну станцію (в тому числі «суперчарджери» з можливістю експрес зарядки); Орендувати територію для установки зарядних терміналів.

Встановлювати електрозаправки рекомендується в місцях, де водій апріорі проводить багато часу. Це може бути парковка торгового центру, офісу, фітнес залу і т.д. Вся справа в швидкості підзарядки. Навіть швидким «суперчарджер» для поповнення автомобільного акумулятора до 100% необхідно мінімум 20-30 хвилин. Якщо говорити про менш потужні станції, то процес може затягнутися до декількох годин. Тому встановлювати заправки на трасах - навряд чи варто. Тільки в тому випадку, якщо поруч зі станцією є відповідне місце для відпочинку водія.

Оренда офісної нерухомості

Нерухомість - завжди успішне вкладення. Особливо, якщо вона комерційна. Постійне збільшення кількості фірм в столиці призводить до того, що оренда офісу Київ користується великим попитом. При цьому часто вони використовуються не для реального розміщення співробітників і обладнання, а тільки для реєстрації компанії та її закріплення на юридичну адресу. У будь-якому випадку, попит на оренду офісів високий.

Здавати офісні приміщення можна помісячно, подобово або погодинно. Надавати до здачі можна тільки нежитлову нерухомість. Для підвищення попиту приміщення рекомендується обладнати:

Меблями;

Швидкісним інтернетом;

Охоронною системою.

При розвитку такого бізнесу вкрай важливо правильно вибрати місце розташування офісних приміщень. Ідеальний варіант - надання офісів у всіх значущих районах міста. Але на початкових етапах такої можливості не буде. На перших етапах розвитку бізнесу необхідно надавати до оренди приміщення, розташовані в безпосередній близькості до зупинок громадського транспорту і відрізняються підвищеною прохідністю. Плюсом буде наявність на першому поверсі будівлі або поруч з ним магазинів, кафетеріїв, та інших подібних закладів.

Кожне із зазначених напрямків буде актуально протягом як мінімум кількох десятиліть і дійсно здатне принести високий дохід, успіх. Головне - не затягувати з розвитком власної справи, не боятися вкладати в нього всі сили і гроші (на початку шляху) і не забувати звертати увагу на поточних лідерів галузі.