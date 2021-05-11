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Кабмін визнав бензин і дизель соціально значущим товаром

Підвищення цін на пальне підлягає попередньому декларуванню.

Кабмін визнав бензин і дизель соціально значущим товаром
Фото: oilreview.kiev.ua

Кабінет міністрів запровадив на період карантину державне регулювання цін на пальне.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", відповідна постанова №450 була ухвалена ще 29 березня, але опублікували її тільки 11 травня.

Документ вимагає від мереж АЗС попередньо, щонайменше за 20 днів, декларувати в Держспоживслужбі підняття цін на пальне, якщо воно становить 1% або більше.

Перелік соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року, доповнено таким абзацом: "Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 та А-95 і дизельне пальне здійснюється суб’єктом господарювання щодо об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування".

Проєкт постанови розробило Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Згідно з ним дизельне паливо і бензини марки А-92 і А-95 були додані до переліку товарів, що мають важливе соціальне значення, і товарів протиепідемічного призначення. Цей перелік передбачає також декларування зміни роздрібних цін на продукти (гречка, молоко, макарони та ін.), деякі непродовольчі товари (рукавички, захисні маски та ін), а віднедавна - ще й на газ і електричну енергію.

Нагадаємо, що 2 квітня Кабінет міністрів та найбільші мережі АЗС підписали меморандум про створення добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів, а також про задоволення потреб споживачів на період карантинних обмежень.

За даними "Інтерфакса-Україна", представники влади перед підписанням документа вели активні переговори з великими мережами АЗС, наполегливо пропонуючи їм знизити ціни на нафтопродукти, які зросли в останні місяці. Зокрема, щодо бензину А-95 їм рекомендували встановити ціну до 30 грн за літр. У результаті після підписання документа мережі скинули ціну на бензини на 0,2-1 грн/літр.

У період травневих свят роздрібні ціни на бензини вже відіграли це зниження.

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