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Аеропорт "Бориспіль" почав пошук нового генерального директора

Попередній керівник став начальником Держмитслужби.

Аеропорт "Бориспіль" почав пошук нового генерального директора
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

Наглядова рада міжнародного аеропорту "Бориспіль" почала конкурсний відбір на посаду генерального директора підприємства. Вона стала вакантною після призначення попереднього директора Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

На сайті аеропорту повідомляється, що претенденти повинні мати 10-річний стаж роботи у транспортній чи авіаційній галузі на великих підприємствах, 5-річний керівний стаж і бездоганну ділову репутацію, мають вільно володіти англійською мовою.

У конкурсі можуть брати участь іноземні громадяни, але умовою для підписання контракту з ними у випадку перемоги буде отримання українського паспорту.

Заяви про участь у конкурсному відборі приймаються з 12 до 25 травня 2021 року включно.

Результати конкурсу мають оголосити до 7 липня.

Нагадаємо, що "Бориспіль" - найбільший аеропорт України. У 2020 році він обслужив 5,1 млн пасажирів, а в останній допандемічний рік пасажиропотік перевищував 15 млн осіб.

Зараз обов'язки генерального директора аеропорту "Бориспіль" виконує Олег Струк.

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