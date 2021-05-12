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Державіаслужба анулювала права SkyUp на 33 маршрути

Лоукостер відмовився від рейсів з Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Харкова.

Державіаслужба анулювала права SkyUp на 33 маршрути
Фото: facebook/Skyup-airlines

Державна авіаційна служба анулювала права українського лоукостера SkyUp на 33 маршрути на підставі заяви компанії.

Про це повідомляє профільне видання avianews.

SkyUp відмовився від рейсів:

  • з Києва - до Попрада, Нюрнберга, Ганновера, Атен, Стокгольма, Варшави, Меммінгена, Аммана, Дюссельдорфа, Штутгарта, Кельна, Любляни, Копенгагену, Братислави, Брно, Острави і Гданська;
  • зі Львова - до Мюнхена, Штутгарта, Братислави, Амстердама і Праги;
  • з Одеси - до Мюнхена, Атен, Ларнаки, Амстердама;
  • із Запоріжжя - до Берліна, Штутгарта, Тель-Авіва та Праги;
  • з Харкова - до Братислави, Тель-Авіва та Праги.

Також Державіаслужба за зверненням компанії зменшила можливу частоту польотів на рейсах з Києва до Єревана, Аліканте, Катанії, Рімінії, Болоньї, Пальми-де-Майорки.

Зазначається, що авіаперевізники зазвичай відмовляються від прав на маршрути добровільно у разі, якщо не вважають їх перспективними. Таким чином вони можуть отримати вищі бали під час подання заявки на інші, більш популярні напрямки.

На конкурсах Державіаслужба враховує, як авіакомпанії використовували видані раніше дозволи.

У середині квітня повідомляли, що SkyUp закрив продаж квитків на 15 маршрутів у Європу з Києва і Львова. Ці маршрути авіакомпанія планувала запустити в літньому розкладі 2021 року.

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