Шмигаль заявив про певне зростання захворюваності на ковід через травневі свята

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через травневі свята в Україні спостерігається певне зростання захворюваності на ковід.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. «Червоних» зон не залишилося. Вісім областей перебувають у «помаранчевій» зоні. Решта – у «жовтій», проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули", - сказав Шмигаль в Офісі президента під час оперативної наради з питань COVID-19.

Він розказав, що на сьогодні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, облаштованих для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжко, або 36%.

Нагадаємо, що 1-4 травня в Україні були вихідними через співпадіння одразу двох державних свят - Дня праці та Великодня.

5 травня в Україні підтвердили 6 тисяч нових випадків ковіду, 6 травня - 8,4 тисячі, 7 травня - 8,7 тисячі.

Після цього в Україні знову почалися довгі вихідні у зв'язку зі святом Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, протягом яких кількість нових виявлень впала нижче 3 тисяч випадків на добу.