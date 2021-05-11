У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Шмигаль заявив про певне зростання захворюваності на ковід через травневі свята

Довгі вихідні збільшили соціальні контакти між людьми.

Шмигаль заявив про певне зростання захворюваності на ковід через травневі свята
Фото: president.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через травневі свята в Україні спостерігається певне зростання захворюваності на ковід.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. «Червоних» зон не залишилося. Вісім областей перебувають у «помаранчевій» зоні. Решта – у «жовтій», проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули", - сказав Шмигаль в Офісі президента під час оперативної наради з питань COVID-19.

Він розказав, що на сьогодні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, облаштованих для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжко, або 36%.

Нагадаємо, що 1-4 травня в Україні були вихідними через співпадіння одразу двох державних свят - Дня праці та Великодня.

5 травня в Україні підтвердили 6 тисяч нових випадків ковіду, 6 травня - 8,4 тисячі, 7 травня - 8,7 тисячі.

Після цього в Україні знову почалися довгі вихідні у зв'язку зі святом Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, протягом яких кількість нових виявлень впала нижче 3 тисяч випадків на добу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також