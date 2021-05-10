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Адаптивний карантин в Україні буде продовжено до серпня, - Шмигаль

Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, карантин буде скасовано.

Адаптивний карантин в Україні буде продовжено до серпня, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні, введений до 30 червня, дає свої результати. За його словами, він буде продовжений до серпня.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в "зеленій" зоні".

Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, карантин буде скасовано.

"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", – уточнив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося у минулу хвилю захворюваності.

Нагадаємо, станом на суботу, 8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони.

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