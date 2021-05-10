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За вчора в Україні виявили 2817 хворих на ковід, у 12 регіонах не зробили жодного щеплення

Рекордсменом за кількістю вакцинованих за 9 травня стала Львівщина. 

За вчора в Україні виявили 2817 хворих на ковід, у 12 регіонах не зробили жодного щеплення
Фото: EPA/UPG

В Україні за минулу добу 9 травня виявили 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник, повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, госпіталізували за вчора 1 414 осіб, померли 119 людей, одужали – 9 002 особи. Було здійснено 21 883 тести (зокрема методом ПЛР – 13 158). Щепили 1 004 людини, загалом – 863 645.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 122 327 осіб
  • одужало – 1 768 753 особи
  • летальних випадків – 46 512

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях", – повідомив Степанов. 

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
  • Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
  • Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
  • Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
  • Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
  • Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
  • Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
  • Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
  • Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
  • Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
  • Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
  • Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
  • Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
  • Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
  • Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
  • Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
  • Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
  • Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація з COVID-19 в Україні суттєво покращилась. Як відомо, в країні тепер нема жодної "червоної" зони, а тільки сім областей віднесено до "помаранчевої". 

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